Закон України «Про адміністративну процедуру» (ЗАП) розширює можливості для громадян та юридичних осіб у взаємодії з адміністративними органами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Скористатися перевагами адміністративної процедури може будь-яка фізична або юридична особа, яка має зацікавленість у прийнятті адміністративного акту, що має забезпечити реалізацію її права, свободи чи законного інтересу або виконання визначеного законом обов’язку, у тому числі щодо отримання адміністративної послуги.

Наприклад, якщо ви звернулися за оформленням документа, наданням дозволу чи отриманням іншої послуги, і у вас виникли труднощі (такі як необґрунтована відмова, вимога надати додаткові документи чи припинено дію дозволу без пояснень), новий закон пропонує спрощену процедуру вирішення цих питань. Так, ЗАП передбачає адміністративний порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів влади, що дозволяє швидше домогтися справедливого рішення та уникнути судового розгляду, що часто є тривалим та витратним.

Закон запроваджує обов’язковість обґрунтування рішень адміністративними органами та встановлює граничні строки їхнього розгляду, що забезпечує прозорість і підзвітність органів влади.

Також, відповідно до положень Закону України «Про адміністративну процедуру», громадяни можуть:

- подавати заяви та скарги до адміністративних органів, які зобов'язані розглядати їх у встановлені терміни;

- брати участь у процедурах, які стосуються їхніх інтересів. Це може включати участь у слуханнях або надання пояснень;

- запитувати і отримувати інформацію.

Варто також пам’ятати про обмеження дії ЗАП. Закон не поширюється на:

- на прийняття нормативних актів;

- пропозиції, рекомендації громадян;

- кримінальне провадження, судове провадження, виконавче провадження (крім виконання адміністративного акту), вчинення нотаріальних дій, виконання покарань, антимонопольну сферу (крім надання дозволів та висновків на узгоджені дії, концентрацію);

- відносини публічної служби;

- референдуми, вибори;

- оскарження процедур публічних закупівель;

- національну безпеку та оборону, громадянство, притулок, державні нагороди, помилування.