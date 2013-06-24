Партнери чітко розуміють важливість допомоги енергетичному сектору України в умовах постійних атак росії. Про це написала на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» міністр енергетики Світлана Гринчук за підсумками зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме та колегами із Представництва JICA Ukraine Office. Міністр розповіла партнерам про наслідки останніх обстрілів, роботи з відновлення інфраструктури та зазначила, що для України нині у пріоритеті швидке нарощування резервів обладнання та захист енергетичних об’єктів. Домовилися прискорити постачання вже запланованої Японією допомоги для енергетичного сектору України. Ішлося й про залучення японських компаній до співпраці.

Пан Масаші Накаґоме висловив підтримку та захоплення роботою українських енергетиків, які працюють цілодобово навіть під обстрілами, ризикуючи життям.

«Вдячна Японії за надійне партнерство у найважчі для нашої країни часи. Солідарність Японії й зокрема оперативна допомога JICA та ПРООН відіграють для нас важливу роль а посиленні енергетичної інфраструктури, розвитку децентралізованої генерації та забезпеченні стабільної роботи енергосистеми. Вдячна за надану спецтехніку для аварійних бригад та обладнання для відновлення пошкоджених ліній передачі та розподільчих мереж», — написала міністр.

Світлана Гринчук наголосила, що завдяки підтримці Японії й допомозі, наданій через JICA та UNDP Ukraine/ ПРООН в Україні, маємо додаткову можливість забезпечити постачання електроенергії в українські будинки та оперативно відновлювати пошкоджені потужності, повідомляє Міненерго.