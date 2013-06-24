4 тисячі українців скористалися програмою єОселя з початку 2025 року. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,3 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За минулий тиждень було видано 146 кредитів на суму 277 млн грн. Кредити під 3% отримали:

55 військовослужбовців та представників сектору безпеки;

9 медиків;

3 педагоги;

5 науковців.

Кредити під 7% отримали:

60 українців без власного житла;

11 ВПО;

3 ветерани.

Найбільше кредитів надано:

у Київській області (46), місті Києві (19), Львівській та Івано-Франківській областях (по 13 відповідно).

За типом нерухомості: 91 українець отримав кредит на житло першого продажу, з яких 20 — об’єкти на стадії будівництва. Ще 55 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 18 840 кредитів на суму понад 31,4 млрд грн.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.