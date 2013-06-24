Три роки тому, 6 жовтня 2022 року, за програмою доступної іпотеки єОселя було видано перший кредит на житло. Відтоді вже понад 203 тисячі родин скористалися програмою, щоб стати власниками свого житла. За весь період сума виданих кредитів склала 34, 3 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема, з початку 2025 року програмою єОселя скористалися 5 514 тисяч українців. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 10,2 млрд грн.
За минулий тиждень було видано 203 кредита на суму 413 млн грн. Кредити під 3% отримали:
- 72 військовослужбовців та представників сектору безпеки
- 13 медиків
- 12 педагогів
- 3 науковці
Кредити під 7% отримали:
- 73 українців без власного житла
- 26 ВПО
- 4 ветеранів
Найбільше кредитів у межах програми надано у місті Києві – 67, Київській області – 53 та Івано-Франківській області – 16.
За типом нерухомості: 141 українець отримав кредит на житло першого продажу, з яких 38 – об’єкти на стадії будівництва. Ще 62 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.
Довідково
Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.