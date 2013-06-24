Майже 4,2 тисячі українців скористалися програмою єОселя з початку 2025 року. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,6 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За минулий тиждень було видано 162 кредити на суму 288 млн грн. Кредити під 3% отримали:

68 військовослужбовців та представників сектору безпеки

7 медиків

5 педагогів

5 науковців

Кредити під 7% отримали:

55 українців без власного житла

19 ВПО

3 ветерани

Найбільше кредитів надано: у Київській області (45), місті Києві (34), Івано-Франківській (14) та Львівській (12) областях.

За типом нерухомості: 103 українці отримали кредит на житло першого продажу, з яких 26 — об’єкти на стадії будівництва. Ще 59 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 002 кредити на суму понад 31,7 млрд грн.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.