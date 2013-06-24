Понад 4,6 тисячі українців скористалися програмою єОселя з початку 2025 року. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 8,4 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За минулий тиждень було видано 265 кредитів на суму 477 млн грн. Кредити під 3% отримали:

108 військовослужбовців та представників сектору безпеки

16 медиків

10 педагогів

2 науковці.

Кредити під 7% отримали:

83 українці без власного житла

40 ВПО

6 ветеранів.

Найбільше кредитів надано у Київській області – 70, місті Києві – 52, Львівській області – 22, Івано-Франківській та Вінницькій областях – по 20.

За типом нерухомості: 163 українці отримали кредит на житло першого продажу, з яких 43 – об’єкти на стадії будівництва. Ще 102 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 435 кредитів на суму понад 32,5 млрд грн.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.