Програмі доступного іпотечного кредитування «єОселя» виповнилося три роки. За цей час 20 272 українські родини змогли придбати власне житло завдяки пільговим кредитам. Загальна сума наданих коштів становить понад 34,1 млрд грн. Ця програма — одна зі складових політики «Зроблено в Україні», спрямованої на стимулювання попиту на українські товари й створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

«Три роки тому держава запровадила «єОселю», і нині це вже один з найбільш упізнаваних інструментів держполітики. Програма забезпечила понад 20 тисяч родин власним житлом, а ще допомогла підтримати будівельну галузь під час війни, створити робочі місця та стимулювати суміжні галузі промисловості», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Завдяки «єОселі» у власних домівках зростають понад 12,5 тисячі дітей.

За час чинності програми уряд кілька разів розширював її умови: у жовтні 2022 року змогу брати пільгову іпотеку отримали військові за контрактом, медики, педагоги та науковці; згодом програма почала діяти для всіх українців, які потребують нового житла; у листопаді 2024 року уряд змістив фокус програми на первинний ринок, відтоді на базових умовах можна купувати квартири та будинки віком до трьох років; військові, медики, педагоги, науковці, ветерани можуть купувати житло на прифронтових територіях віком до десяти років; а ВПО — до 20 років — по всій країні; також з листопада 2024-го молодь до 25 років може заходити у програму з першим внеском від 10% замість 20%, сплатити його можна і сертифікатом «єВідновлення»; у серпні 2025 року уряд запровадив новий напрям підтримки для ВПО та жителів прифронтових територій. Завдяки цим змінам попит на новобудови істотно зріс: якщо раніше їх обирала третина учасників програми, то 2025 року — 40%.

Найбільше кредитів оформлено в Київській області — 5633, а також у столиці — 4386. Активними учасниками стали Львівщина (1248 кредитів), Івано-Франківщина (941), Одещина (921) та Вінниччина (901). Програма працює і у прифронтових регіонах: в Чернігівській області видано 601 кредит, Дніпропетровській — 607, Харківській — 155, Запорізькій — 52, повідомляє Мінекономіки.