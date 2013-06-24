18 тисяч українців скористалися програмою доступного іпотечного кредитування єОселя, яка діє з жовтня 2022 року. Загальна сума виданих кредитів перевищила 30 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«18 тисяч кредитів, понад 11,5 тисячі дітей, забезпечених житлом, і понад мільйон квадратних метрів житлової площі — такими є результати програми на сьогодні. Сума виданих кредитів вже перевищила 30 млрд грн. Попит на доступну іпотеку залишається високим. Після оновлення програми в листопаді 2024 року зросла кількість українців, які обирають житло в новобудовах. Якщо торік частка таких придбань становила 33%, то зараз 60%. Це важливий сигнал для будівельної галузі, яка набирає обертів і відновлюється», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.
Більше половини позичальників – це військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%. Загалом пільговими умовами за цією ставкою вже скористалися:
- 9 331 родина військових за контрактом та представників сектору безпеки;
- 1 413 медиків;
- 1 406 педагогів;
- 369 науковців.
Ще понад 5,5 тисячі українців скористалися іпотекою під 7%, серед них:
- 4 496 українців, які не мають житла або мають житло меншої площі, ніж передбачено нормативом;
- 672 внутрішньо переміщених осіб;
- 411 ветеранів.
Майже 45% учасників програми — українці віком від 26 до 35 років, ще 33% — у віці 36-45 років. Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищує мільйон квадратних метрів.
Найпопулярнішим залишається компактне житло — близько 80%:
- 39% — житло площею менше ніж 50 м²,
- ще 39% — у межах 50–73 м².
За типом нерухомості:
- 11 466 кредитів видано на житло вторинного ринку,
- 6 632 — на житло першого продажу, з яких 1 449 — у будинках на етапі будівництва.
Найбільше житла за програмою придбано:
- Київська область — 5 002 кредити
- м. Київ — 3 885
- Львівська область — 1 101
- Одеська область — 841
- Вінницька область — 790
- Івано-Франківська область — 787
- Рівненська область — 744
- Волинська область — 723
- Дніпропетровська область — 571
- Хмельницька область — 565
У 2025 році українці отримали близько 3,3 тис. кредитів, 60% із яких — на житло в новобудовах.
Довідково
Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.