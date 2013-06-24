18 тисяч українців скористалися програмою доступного іпотечного кредитування єОселя, яка діє з жовтня 2022 року. Загальна сума виданих кредитів перевищила 30 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«18 тисяч кредитів, понад 11,5 тисячі дітей, забезпечених житлом, і понад мільйон квадратних метрів житлової площі — такими є результати програми на сьогодні. Сума виданих кредитів вже перевищила 30 млрд грн. Попит на доступну іпотеку залишається високим. Після оновлення програми в листопаді 2024 року зросла кількість українців, які обирають житло в новобудовах. Якщо торік частка таких придбань становила 33%, то зараз 60%. Це важливий сигнал для будівельної галузі, яка набирає обертів і відновлюється», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Більше половини позичальників – це військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%. Загалом пільговими умовами за цією ставкою вже скористалися:

9 331 родина військових за контрактом та представників сектору безпеки;

1 413 медиків;

1 406 педагогів;

369 науковців.

Ще понад 5,5 тисячі українців скористалися іпотекою під 7%, серед них:

4 496 українців, які не мають житла або мають житло меншої площі, ніж передбачено нормативом;

672 внутрішньо переміщених осіб;

411 ветеранів.

Майже 45% учасників програми — українці віком від 26 до 35 років, ще 33% — у віці 36-45 років. Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищує мільйон квадратних метрів.

Найпопулярнішим залишається компактне житло — близько 80%:

39% — житло площею менше ніж 50 м²,

ще 39% — у межах 50–73 м².

За типом нерухомості:

11 466 кредитів видано на житло вторинного ринку,

6 632 — на житло першого продажу, з яких 1 449 — у будинках на етапі будівництва.

Найбільше житла за програмою придбано:

Київська область — 5 002 кредити

м. Київ — 3 885

Львівська область — 1 101

Одеська область — 841

Вінницька область — 790

Івано-Франківська область — 787

Рівненська область — 744

Волинська область — 723

Дніпропетровська область — 571

Хмельницька область — 565

У 2025 році українці отримали близько 3,3 тис. кредитів, 60% із яких — на житло в новобудовах.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.