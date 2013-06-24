Європейський інвестиційний банк підписав угоди на майже 600 мільйонів євро для фінансування нових проєктів в Україні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіньйо.

За її словами, угоди були підписані у межах Конференції з відновлення України, що проходить в Римі.

Окрім того, було підписано угоду з 10 експортно-кредитними агентствами про надання європейської гарантії компаніям ЄС, які експортують до України.

Кальвіньйо зазначила, що банк також співпрацює з Європейською комісією над програмою на 400 мільйонів євро для підтримки державного житла для переміщених осіб у країні.

«Маємо непохитне зобов’язання підтримувати Україну та досягаємо швидких та ефективних результатів, підтримуючи українських громадян та компанії на місцях», - наголосила вона.

Оголошений у Римі пакет включає також пакет фінансування для українських малих і середніх підприємств. Підтримка надходить через нові позики та гарантії ЄС, що надаються Групою ЄІБ українським банкам, включаючи Укргазбанк, Укрексімбанк, банк "Львів", Кредобанк та дочірню компанію грецького Піреус Банку. Цей крок, обіцяють банкіри, розблокує ще більше фінансування для малого бізнесу в Україні.

Представлений Групою ЄІБ та Європейською комісією пакет охоплює гідроелектростанції, централізоване теплопостачання для громад, дороги, мости, прикордонні переходи та малі підприємства; фінансування критично важливої ​​інфраструктури. Метою є відновлення великих гідроелектростанцій, модернізація систем централізованого теплопостачання по всій Україні, ремонт ключових доріг і мостів, а також покращення пунктів перетину кордону.

Завдяки значному гранту від уряду Німеччини, ЄІБ зможе посилити підтримку зеленого переходу українських громад. А для забезпечення швидкого розподілу грантів ЄІБ об’єднує зусилля з Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ) та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).

Ще однією частиною пакета, оголошеного в Римі, є партнерство Групи ЄІБ з Державною аудиторською службою України для посилення нагляду за інвестиціями.

Завдяки новим угодам підтримка України з боку Групи ЄІБ досягає 3,6 мільярда євро з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Джерело: Укрінформ