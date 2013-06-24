Уряд на позачерговому засіданні перерозподілив ще 30,6 млн грн на підтримку діяльності закладів вищої освіти Миколаївської області. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Продовжуємо ініційовану Президентом України програму підтримки прифронтових закладів вищої освіти. Уряд перерозподілив ще 30,6 млн грн на підтримку діяльності закладів вищої освіти Миколаївської області. Йдеться про університети, які працюють попри повітряні тривоги та обстріли», – підкреслила Глава Уряду.

За її словами, до цього вже 300 млн грн отримали заклади вищої освіти Сумської, Харківської та Запорізької областей.

«Наше завдання – зміцнити навчальні заклади у прифронтових регіонах, щоб вони могли продовжувати навчати й готувати фахівців», – наголосила Юлія Свириденко.