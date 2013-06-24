Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко закликала експертів та громадськість долучитися до обговорення Проекту Програми дій Уряду, презентація якого 18 серпня відбулася, та надавати свої пропозиції протягом наступних 10 днів за лінком: https://bit.ly/3UyeQQ1. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Презентацію Проекту Програми дій Уряду завершено. Ми чуємо суспільство та переконані: найкращі рішення народжуються у діалозі. Запрошуємо експертів, громадськість та всіх небайдужих долучитися до обговорення й надати нам свої пропозиції», - заявила Глава Уряду.

Юлія Свириденко висловила переконання, що ідеї та бачення широкого кола фахівців допоможуть зробити Програму ще більш якісною та ефективною.

«Протягом наступних 10 днів ми активно збиратимемо ідеї, щоб після доопрацювання затвердити Програму на засіданні Уряду та, відповідно до Конституції, внести її на розгляд Верховної Ради України», - повідомила Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 18 серпня, Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та Кабінет Міністрів України представили Проект Програми дій Уряду, що містить пропозиції за ключовими напрямками урядової політики. Презентація Проекту Програми дій відбулася за участі народних депутатів, профільних громадських організацій, експертного середовища та аналітичних центрів.