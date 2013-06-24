У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 48 653 кредити на загальну суму 157,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За час дії воєнного стану видано 43 503 таких кредити на 147,3 млрд гривень.

У червні підприємці отримали 724 кредити на 3,6 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 2,1 млрд гривень.

Станом на 1 липня 2025 року 29 банків-кредиторів обслуговують 23 249 кредитів на 80,3 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 36,5 млрд гривень. Це 71 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 липня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк – 15 551 кредит на загальну суму 24 млрд грн, що становить 67 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 3 286 кредитів на 11,7 млрд грн (58 % від ліміту банку);

Укргазбанк – 1 011 кредитів на 10,6 млрд грн (71 % від свого ліміту);

ПУМБ – 710 кредитів на 8,2 млрд грн (82 % від свого ліміту);

Укрексімбанк – 516 кредитів на 8,1 млрд грн (85 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 2 799 кредитів на загальну суму 10,9 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області – 1 962 кредити на 6,4 млрд грн;

у Львівській – 1 844 кредити на 6,0млрд грн;

у Харківській – 881 кредитів на майже 5,3 млрд грн;

у Київській – 1 541 кредит на 5,1 млрд грн;

в Одеській – 1 514 кредитів на 4,6 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: