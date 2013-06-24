За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» представники мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) отримали від уповноважених банків 433 пільгових кредитів на загальну суму 1,2 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 299 кредитів на 0,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 21 665 кредитів на 63,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 15 036 кредитів на 31,4 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 91 300 кредитів на 339,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 66 898 кредитів на 173,1 млрд грн), з яких станом на 13 жовтня поточного року:

- 50,32 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 77,68 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 47,27 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 48,95 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 3,21 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 56,85 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 43,76 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 126 122 кредитні договори на 429,4 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 87 374 договорів на 199,8 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримав

запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».