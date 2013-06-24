За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 291 пільговий кредит на загальну суму 0,7 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 182 кредити на 0,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 15 891 кредит на 49,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 10 723 кредити на 22,3 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 85 526 кредитів на 325,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 62 585 кредитів на 164,1 млрд грн), з яких станом на 28 липня поточного року:

- 45,76 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 75,79 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 48,75 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 45,20 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,78 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 38,35 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 120 348 кредитних договорів на 415,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 83 061 договір на 190,7 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».