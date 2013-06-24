Протягом I півріччя 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 245,9 млрд грн, що на 37,2 млрд грн більше ніж за I півріччя 2024 року.

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2025 року були:

- 138,0 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;

- 38,0 млрд грн – єдиний податок;

- 21,1 млрд грн – плата за землю;

- 16,4 млрд грн – акцизний податок;

- 15,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

- 5,6 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до січня - червня 2024 року зафіксовано у таких областях: Київська (+24,8%), Волинська (+23,7%), Житомирська (+22,8%), Хмельницька (+22,2%), Чернігівська (+21,8%) та Рівненська (+21,4%).

Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за I півріччя 2025 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 17,8 % у порівнянні з I півріччям 2024 року.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Джерело: Міністерство фінансів