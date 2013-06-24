За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 751 пільговий кредит на загальну суму 1,9 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 634 кредити на 1,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 16 642 кредити на 51 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 11 357 кредитів на 24 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 86 277 кредитів на 327,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 63 219 кредитів на 165,8 млрд грн), з яких станом на 4 серпня поточного року:

- 46,33 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 76,19 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 48,54 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 45,90 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,80 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 38,82 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 121 099 кредитних договорів на 417,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 83 695 договорів на 192,4 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».