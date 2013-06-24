За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 804 пільгові кредити на загальну суму 2,2 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 652 кредити на 1,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 12 537 кредитів на 39 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 8 343 кредити на 17,5 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 82 172 кредити на 315,4 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 60 205 кредитів на 159,2 млрд грн), з яких станом на 9 червня поточного року:

- 42,86 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 77,33 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 47,69 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 39,64 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,63 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,30 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 35,40 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 116 994 кредитні договори на 405,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 80 681 договір на 185,8 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед, йдеться про розвиток державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».