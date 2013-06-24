Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела нараду з операторами паливного ринку за участі Мінекономіки, Міненерго, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби. Учасники наради скоординували питання забезпечення ресурсами українських АЗС.

«Наша мета — забезпечити пальним усіх споживачів. Безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання пального для Сил оборони, екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у зв’язку з початком посівної», — наголосила очільниця уряду.

На заході представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень. Станом на зараз ринок забезпечено пальним у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу.

Державна компанія «Укрнафта», що входить до Групи Нафтогаз, продовжує тримати орієнтир цін на бензин та дизель для ринку з урахуванням світових змін через ситуацію на Близькому Сході.

Юлія Свириденко доручила керівництву Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби продовжити моніторинг рівня цін на українському ринку і реагувати за потреби у разі виявлення порушень, не перешкоджаючи роботі бізнесу, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.