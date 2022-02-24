«Чому в мене такий позивний? Бо цікавлюсь астрономією. Коли прийшов у батальйон «Азов», там було багато псевдо на кшталт «Одін», «Перун», «Вікінг», «Тор». На цьому тлі хотів виокремитися: сказав, що буду «Кометою». Хоча надалі як мене тільки не називали: і «Астероїдом», і «Метеоритом».

Про шлях до знакового підрозділу, цінності, мотивацію, а ще про свій другий день народження розповідає 31-річний старший лейтенант, заступник начальника штабу бригадної артилерійської групи 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії України «Азов».