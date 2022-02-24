«Раді вітати вас. Це сильний сигнал для всіх наших людей і, що важливо, дуже чіткий. Ми пишаємося, що маємо такі гарні відносини між нашими народами», — сказав Президент України Володимир Зеленський.

Оана-Сільвія Цою зазначила, що приїхала в Україну з меседжем про незмінну дружбу між двома країнами, який переказали Президент та уряд Румунії.