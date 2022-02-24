Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.06.25
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 1001560 (+1220) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10934 (+1) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22791 (+5) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 29105 (+42) од,
- РСЗВ / MLRS – 1416 (+3) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1184 (+0) од,
- літаків / aircraft – 416 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 40507 (+72),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3337 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 51821 (+106) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3914 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!