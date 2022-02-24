Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.08.25
- особового складу / personnel – близько / about 1070890 (+940) осіб / persons
- танків / tanks – 11118 (+2) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23148 (+5) од
- артилерійських систем / artillery systems – 31632 (+43) од
- РСЗВ / MLRS – 1469 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1208 (+0) од
- літаків / aircraft – 422 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 51685 (+157)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58937 (+116)
- спеціальна техніка / special equipment – 3942 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
