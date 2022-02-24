Старший солдат Денис Ванда, учасник бойових дій, із червня 2018 року в складі сил та засобів ООС брав участь у здійсненні заходів з гарантування національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф проти України. У подальшому виконував бойові завдання у складі ОТУ «Донецьк», МП «Катран», виконував бойові завдання за призначенням у підпорядкуванні ОСУВ «Хортиця». Протягом 2023—2024 років у складі ремонтної групи за його участю було відремонтовано більш як 130 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, мінометів, гаубиць і танків, зокрема в зоні бойових дій. 23 жовтня 2023 року нагороджений відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест».