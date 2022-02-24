Кабінет Міністрів на засіданні в середу ухвалив важливі рішення щодо відбудови, медицини та освіти. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Зокрема, на відновлення Київщини уряд спрямував 300 млн грн. Область отримає ці кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення розпочатих проєктів. Завдяки цьому вдасться відновити 988 квартир для майже 3 тисяч мешканців.

«Це рішення дасть змогу відновити житло в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших громадах області, що постраждали від повномасштабного вторгнення», — зазначила глава уряду.