Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.05.25
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 982840 (+990) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10860 (+2) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22642 (+1) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 28337 (+17) од,
- РСЗВ / MLRS – 1397 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1171 (+0) од,
- літаків / aircraft – 372 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 37853 (+222),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3265 (+9),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49907 (+64) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+0)
- Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!