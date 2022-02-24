Уряд анонсував зміни підходу до системи протезування та створення нових можливостей для розвитку в Україні ринку виробництва сучасних біонічних протезів.

«Протезування — сьогодні одне з головних завдань у соціальній політиці. Ми маємо зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався, з’являлося більше українських виробників», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.