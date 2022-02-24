Підштовхнути москву до припинення війни можливо: росіяни її розпочали, і їх можна змусити її закінчити. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на конференції з нагоди 50-річчя Гельсінського заключного акта, що є основоположним для ОБСЄ.

Глава держави поінформував про наслідки чергового масованого удару по Україні, якого ворог завдав у ніч на четвер, і про удар по в’язниці в Запорізькій області два дні тому. Президент наголосив, що кремль продовжує такі обстріли попри заклик світу припинити війну.