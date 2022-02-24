Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 1.08.25

  • особового складу / personnel – близько / about 1054200 (+940) осіб / persons
  • танків / tanks – 11068 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23068 (+2) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 30944 (+33) од
  • РСЗВ / MLRS – 1451 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1203 (+0) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 49057 (+163)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3551 (+3)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 56894 (+72)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!