Підтримати зусилля України та спільно працювати над урегулюванням продовольчої кризи, спричиненої агресією росії, закликав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на відкритті IV Міжнародної конференції з фінансування розвитку, яка відбувається в Іспанії.

«Україна завжди була житницею для всього світу, надійним донором глобальної продовольчої безпеки. Щороку наші фермери та аграрії допомагали годувати сотні мільйонів людей у різних куточках планети. Ми пишалися тим, що український хліб дає силу дітям в Африці й Азії», — зазначив Денис Шмигаль.