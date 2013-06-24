Президент України з нагоди четвертих роковин початку повномасштабного вторгнення кремля вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, науковцям, діячам культури, спортсменам і журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії.

Володимир Зеленський подякував за посилення української армії та суспільства й поширення вітчизняної культури.

«Україна має довгу історію захисту своєї ідентичності, свого права бути народом, який сам визначає, як жити і з ким у житті бути. Були часи, коли Батьківщина не витримувала в цій боротьбі та, на жаль, втрачала свободу. І є час зараз, коли Україна досягла найбільшої ваги, найбільших можливостей, ніж будь­коли мала», — сказав Президент.

Глава держави наголосив, що без України не можуть вирішуватися питання, які мають фундаментальне значення для нашої країни.

«Але це не означає, що ми вже виконали свою роботу й що українці можуть просто гордитися тим, що вже вдалося досягти. росія ще не змирилася з нашим існуванням. І захист України та повага до Батьківщини потребують щоденної нашої сили, активності, сміливості всіх українців», — зазначив Володимир Зеленський.

Він акцентував, що Україна пам’ятає всіх своїх людей, які віддали життя заради того, щоб держава була незалежною та вільною. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих українських героїв.

Президент передав ордени «За заслуги» ІІІ ступеня рідним та близьким волонтерки Вероніки Сокол і спортсменів Олексія Хабарова та Михайла Цапа, якими їх нагороджено посмертно.

Волонтерка та військовослужбовиця Вероніка Сокол була головою робочої групи меморіалу «Стіна пам’яті»: збирала фото та інформацію про загиблих, формувала архів. Ініціаторка запровадження 29 серпня Дня пам’яті полеглих захисників України, працювала над створенням музею російсько­української війни. 2024 року підписала контракт на військову службу. Померла внаслідок хвороби 12 листопада 2025 року.

Спортсмен національної збірної команди України з кульової стрільби Олексій Хабаров був майстром спорту міжнародного класу, чемпіоном Європи, призером кубків світу. Загинув 19 серпня 2025 року під час вогневого контакту з окупантами поблизу села Шахове на покровському напрямку.

Тренер національної збірної команди України з пляжного гандболу та гандболу Михайло Цап був неодноразовим чемпіоном України. Загинув 24 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Луганське Донецької області.

Особисто від Президента нагороди отримали:

орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня — доктор фізико­математичних наук, професор, президент Національної академії наук України Анатолій Загородній, попри повномасштабну війну забезпечує ефективну діяльність НАНУ та спрямовує її на потреби оборони й безпеки України; установи НАНУ досліджують матеріали з фрагментів ворожих засобів ураження;

орден «За заслуги» ІІ ступеня — генеральний директор, художній керівник Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка Ігор Тулузов, адаптував підземні приміщення театру для репетицій та виступів, під його керівництвом театр реалізує реабілітаційні та патріотичні проєкти, спрямовані на підтримку волонтерів, ветеранів і місцевої громади.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначені:

керівниця проєктів Recovery та «Повернення» Світлана Гриценко, з початку цієї війни завдяки її співпраці з міжнародними організаціями понад 3 млн українців отримали ліки, продукти та засоби для обігріву; керує розбудовою мережі центрів Recovery та «Повернення» для реабілітації військових;

директор Музею сучасного мистецтва Одеси Семен Кантор, під його керівництвом музей провів численні заходи, зокрема міжнародні бієнале сучасного мистецтва, які створили платформу для творчої співпраці культурних інституцій та митців з понад 30 країн.Старший радник відділу департаменту фонду «Повернись живим» Андрій Моруга, учасник бойових дій; навчив майже 600 воїнів стрільби із закритих позицій, ініціював розроблення прицілу для піхотного та артилерійського обстрілу із закритих позицій, забезпечення ним підрозділів; працює над упровадженням балістичного калькулятора Armor для стрільби із закритих вогневих позицій;

учасник гурту «Курган & Agregat» волонтер Раміл Ельман Огли Насіров, гурт передає техніку, дрони та інше обладнання для українських захисників; під час європейського туру музиканти зібрали понад 14 млн грн, які спрямували на потреби ГУР, а зібрані за один концерт у київському Палаці спорту понад 9 млн грн — Силам оборони України;

акторка театру та кіно Анастасія Пустовіт, яка після початку повномасштабного російського вторгнення два тижні провела в тимчасово окупованому селищі Немішаєве Бучанського району, 26 лютого 2022 року разом з однодумцями організувала волонтерський штаб, який допомагав громаді, відтоді активно займається волонтерством, допомагаючи ЗСУ та переселенцям;

директор громадської організації «Серце Азовсталі» Ксенія Сухова, від початку повномасштабної війни організовувала допомогу маріупольцям у Запоріжжі, з 2023 року очолює «Серце Азовсталі»; організація надала допомогу понад 8 тис. захисників Маріуполя та їхнім родинам;

волонтер благодійного фонду «Український вектор» Олексій Тихонович; допоміг залучити для потреб військових 23 млн грн донорських коштів на придбання вантажних авто, мікроавтобусів, 100 ударних FPV­дронів та коптерів, засобів протидії дронам, БпЛА «Валькірія», супутникових систем «Старлінк», спеціалізованого санітарного автомобіля та багі для евакуації поранених;

японський журналіст і редактор японськомовної версії новин агенції «Укрінформ» Такаші Хірано, дипломат, письменник і фотограф, який із 2008 року живе й працює в Україні, професійно володіє українською мовою, доносить до японців правду про війну та ситуацію в Україні, бореться з російською пропагандою, опублікував кілька книжок японською про Україну, вивчає та популяризує кримськотатарську мову.

Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджені співвітчизники.

Літературознавець, письменниця Віра Агеєва, співзасновниця Київського інституту гендерних досліджень, доктор філологічних наук, лауреатка Шевченківської премії, авторка численних публікацій з історії української модерністської літератури, біографістики, гендерних аспектів мистецтва. Створила наукові портрети українських письменників з маловідомими сторінками їхніх біографій.

Документознавець фонду «Повернись живим» Анастасія Шведська. Ефективно підтримує роботу фонду, забезпечуючи безперебійне постачання військовим необхідного обладнання. Працює з документами з понад 2,5 тис. військових частин, освітніх і медичних закладів.

Кілька волонтерів отримали відзнаку Президента України «Золоте серце».

Стендап­комік і волонтер Василь Байдак, один з новаторів креативного збору коштів для ЗСУ. Реалізував формат стендап­волонтерства, організувавши численні благодійні концерти та тури, 100% прибутку від яких спрямовує на армію, закуповує й передає критично важливе спорядження для українських захисників.

Волонтер, директор Центру реабілітації «Милосердя та здоров’я» Катерина Богадельнікова. Її центр надає фізичну та психологічну реабілітацію воїнам, ветеранам і цивільним. Ініціювала відкриття п’яти реабілітаційних осередків у різних регіонах України. Передала 95 повністю укомплектованих реанімобілів у військові частини та медичні підрозділи. Організовує заходи підтримки для дружин полеглих захисників і їхніх дітей.

Волонтер, директор благодійного фонду «ІТ для Перемоги» Віктор Іванков. Із 2014 року активно займається волонтерською діяльністю. Об’єднав працівників кількох вінницьких ІТ­компаній. Загальна сума допомоги з початку повномасштабного російського вторгнення становить 167 млн грн. Підтримав понад 80 підрозділів, передав 200 одиниць техніки, майже 400 дронів. Фінансував розроблення нових ударних БпЛА середнього та дальнього радіуса дії.

Керівник департаменту «Благодійного фонду Сергія Притули» Антон Пижиков. З 2014 року активно займався волонтерством, під час повномасштабної війни ініціював проєкт із придбання тисячі приладів нічного бачення для Сил оборони. Отримав експортну ліцензію від США на придбання партії приладів нічного бачення PVS­14 третього покоління. Організовує пряме постачання військової техніки та спорядження іноземного виробництва в Україну.

Волонтер, засновник благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергій Стерненко. За час війни зібрав близько 6 млрд грн для потреб ЗСУ. Організовує систематичні збори коштів через власні медіаканали. Забезпечив закупівлю та передачу військовим понад 244 тис. дронів, зокрема перехоплювачів «шахедів».

Волонтер, менеджер із тактичної медицини благодійного фонду «Разом для України» Матвій Суслов, під керівництвом якого українським підрозділам передали понад 200 тис. засобів тактичної медицини. Організував підготовку понад тисячі військовослужбовців ССО та ГУР і 200 інструкторів із такмеду. Ініціював і координував перший міжнародний Tourniquet Forum 2025.

Волонтерка, співачка, директор Благодійного фонду Ірини Федишин Ірина Човник (Федишин). Організувала та провела понад 240 благодійних концертів в Україні та за кордоном, всі кошти від них спрямувала на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі. Забезпечила придбання й передачу захисникам понад 400 одиниць військової техніки та сотень одиниць критично важливого спорядження.

Координаторка військової спільноти проєкту Victory Drones «Центру підтримки аеророзвідки» Ганна Шкарупа. З 2022 року займається технологічним посиленням Сил оборони України. Організовує та модерує онлайн­лекції для захисників, діяльність яких пов’язана з безпілотними системами та іншими технологіями сучасної війни.

Звання «Заслужений лікар України» присвоєно: лікарю­нейрохірургу Охматдиту Андрію Гаркуші, лікарці­-трансфузіологу, завідувачці відділення трансфузіології «Інституту серця» Вікторії Горобець та завідувачу ортопедо­травматологічного відділення Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 Олегові Легенькому.

Звання «Заслужений працівник освіти України» — ректору Національного університету «Запорізька політехніка» Віктору Грешті, директорові Центру розвитку людського потенціалу Маріупольського державного університету Лідії Коробченко, старшому викладачеві кафедри харчових технологій та організації ресторанного бізнесу Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки Ігореві Макаруку.

Джерело:

Офіс Президента