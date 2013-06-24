Головними пріоритетами України є посилення протиповітряного захисту та фінансування оборони. Міністр оборони Михайло Федоров представив основні оборонні потреби України на Конференції послів Європейського Союзу за участю високого представника ЄС Каї Каллас.

Під час онлайн­звернення очільник Міноборони заявив, що Україна продовжує завдавати росії значних втрат. За попередні 30 днів Сили оборони повернули більше території, ніж було окуповано. Ціна для росії становить у середньому 337 втрачених солдатів на кожен квадратний кілометр окупованої території.

«Твердження, що росія має перевагу на полі бою, — це міф. Ми стаємо дедалі ефективнішими, і ціна війни для кремля зростає», — наголосив Михайло Федоров.

росіяни вже зазнають втрат, які перевищують їхні спроможності до мобілізації та відновлення людського ресурсу. Це важливий крок для досягнення однієї з цілей плану війни — зупинення просування росії на землі.

Міністр оборони наголосив, що головним пріоритетом залишається захист нашого неба. Саме тому Україна закликає партнерів продовжити підтримку програми PURL, яка забезпечує постачання критично важливих систем протиповітряної оборони та ракет, зокрема для систем Patriot та NASAMS.

Михайло Федоров подякував за системну підтримку ЄС та рішення про надання кредиту для України на я90 млрд у 2026—2027 роках. Він наголосив на важливості гнучкого спрямування коштів кредиту на оборону України. Водночас для досягнення справедливого миру потрібно затримувати танкери тіньового флоту та впроваджувати нові санкції проти російської економіки.

Міністр зазначив, що Україна вже готова створювати цінність для партнерів. Він додав, що жодна країна не має такого досвіду боротьби з «шахедами», і тільки Україна має технічні рішення, як ефективно протидіяти цій загрозі, повідомляє Міноборони.