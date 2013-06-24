1 січня в Україні набрав чинності закон, який посилює підтримку сімей з дітьми та створює умови для поєднання батьківства із професійною діяльністю. Документ передбачає комплексне оновлення системи «дитячих» виплат — від періоду вагітності до моменту зарахування дитини до школи — і спрямований на послідовну підтримку сімей на кожному етапі. Зокрема, встановлено допологову підтримку вагітним незастрахованим жінкам обсягом 7 тис. грн на одну дитину. 100% середньомісячного грошового забезпечення передбачено для військовослужбовців, поліцейських та інших спеціальних категорій.

Допомогу виплачуватимуть упродовж 70 днів до пологів та 56 днів після (або 70 днів в разі ускладнених пологів або народження двійні / трійні). Жінкам, постраждалим від аварії на ЧАЕС, — протягом 180 днів відпустки.

Для отримання допомоги жінка може звернутися до найближчого відділення ПФУ з такими даними: документ, що посвідчує особу; РНОКПП (за наявності); довідка ОК-5 (можна замовити в Дії або одразу на прийомі в ПФУ); медичний висновок тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Заявник також може скористатися сервісом Дія.Шеринг — це можливість передати цифрові копії документів без ксерокопій та сканування.

До 50 тисяч гривень зростає виплата після народження дитини. Право на допомогу має один з батьків дитини або опікун, з яким дитина постійно проживає. Заяву на отримання такої допомоги слід подати до ПФУ або в межах «єМалятко».

Якщо дитина народилася під час перебування матері за кордоном, жінка повинна подати до ПФУ легалізовані документи про народження, видані органами країни перебування.

Для дітей на повному державному утриманні допомога зараховується на депозитний рахунок і її можна використати після досягнення повноліття.

Запроваджено допомогу для догляду за дитиною до одного року — 7 тис. грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, — 10 500 грн (із застосуванням коефіцієнта 1,5). Для подачі заяви необхідно звернутися до найближчого органу ПФУ та надати: документ, що посвідчує особу; РНОКПП (за наявності); свідоцтво про народження дитини; документ, що підтверджує повноваження законного представника (у разі подачі не батьками); медичний висновок тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога для догляду до одного року призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Заявник також може скористатися сервісом Дія.Шеринг.

Окремо передбачено програму підтримки «єЯсла» — 8 тис. грн щомісяця в разі виходу матері або іншого законного представника на роботу після досягнення дитиною одного року. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тис. грн (коефіцієнт 1,5). Таку допомогу виплачуватимуть до досягнення дитиною трьох років. Щоб отримати виплату, заявникові необхідно звернутися до найближчого відділення ПФУ та надати: документ, що посвідчує особу; РНОКПП заявника (за наявності); свідоцтво про народження дитини; копію або витяг з наказу про вихід заявника на роботу у режимі повного робочого часу. Заявник також може скористатися сервісом Дія.Шеринг.

Для підтримки сімей першокласників передбачено одноразову допомогу «Пакунок школяра» — 5 тис. грн на шкільне приладдя та одяг. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюватиме Нацсоцслужба. Подача доступна в Дії або ПФУ. Приймання заяв на першокласників 2026/2027 розпочнеться влітку 2026 року.

Як і раніше, після народження дитини надаватимуть натуральну допомогу «Пакунок малюка». Батьки зможуть самостійно обрати, це буде грошова виплата, яка дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей до шести років (8451 грн 2026-го), або ж пакунок.

Джерело:

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності