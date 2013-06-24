Юкрейнінвест, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Інститут глобальних змін Тоні Блера та TheCityUK підписали Меморандум про взаєморозуміння (Меморандум) з метою посилення інституційної спроможності України у сфері залучення інвестицій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Меморандум закріплює співпрацю Сторін у сфері розвитку та посилення інституційної спроможності Юкрейнінвест для підтримки розвитку прозорої та сталої системи залучення інвестицій з метою збільшення припливу прямих іноземних інвестицій, в тому числі під час післявоєнної відбудови України. Сторони будуть спільно співпрацювати з метою підтримки наступних напрямків:

Стратегічне планування – співпраця у створенні багаторічного стратегічного плану розвитку міцного та сталого середовища залучення інвестицій в Україну.

Управління та операційна діяльність – розробка плану дій, структури управління, а також операційної та фінансової моделі для реалізації стратегії.

Фінансування та підтримка – сприяння розробці пропозицій для залучення фінансування від потенційних донорів та інших зацікавлених сторін.

Обмін досвідом – координація обміну досвідом та кращими практиками у сфері залучення інвестицій.

Нарощування потенціалу – розробка та впровадження програм навчання і підвищення кваліфікації з метою вдосконалення (зокрема, але не виключно) комунікацій, маркетингу, інвестиційних консультаційних послуг та аналітики.

Співпраця ґрунтується на детальному аналізі міжнародних кращих практик та спільно розробленому плані дій і впроваджуватиметься поетапно протягом 2025–2026 років.

Про Юкрейнінвест

UkraineInvest – це офіс із залучення та підтримки інвестицій при Уряді України, створений у 2018 році для сприяння реалізації масштабних інвестиційних проєктів. Він надає інформаційний та консультаційний супровід потенційним інвесторам, включно з аналітикою щодо правового поля, пріоритетних секторів та діючих державних стимулів.

Про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України було створене у липні 2025 року шляхом об’єднання колишніх Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства захисту довкілля. Як центральний орган виконавчої влади, воно формує та реалізує політику у сферах економічного розвитку, сталого сільського господарства та охорони довкілля, роблячи вагомий внесок у відновлення економіки України.

Про Інститут глобальних змін Тоні Блера

Інститут глобальних змін Тоні Блера – це неприбуткова та непартійна організація, заснована у 2016 році колишнім Прем’єр-міністром Великої Британії Тоні Блером. Інститут співпрацює з політичними лідерами та урядами по всьому світу, надаючи стратегічні консультації з розробки політики, ефективної реалізації та застосування технологій для побудови відкритих, інклюзивних та процвітаючих суспільств.

Про TheCityUK

TheCityUK представляє фінансовий сектор та суміжні професійні послуги Великої Британії. TCUK підтримує розвиток екосистеми, просуваючи політики у Великій Британії та на міжнародному рівні, які підвищують конкурентоспроможність сектору, сприяють створенню робочих місць і довгостроковому економічному зростанню. Проєкт City-Ukraine Hub, флагманська ініціатива за підтримки FCDO, відповідно до Основи 4 Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великобританією. Він спрямований на модернізацію фінансову систему України, залучення інвестицій, покращення доступу МСП до фінансування, підтримку регіонального розвитку через систему залучення інвестицій міжнародного рівня, та посилення спроможності державного та приватного секторів у реалізації реформ і порядку денного щодо вступу до ЄС.