Станом на 14 вересня Україна накопичила 12,055 млрд кубометрів «блакитного палива».
Про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.
"Так, станом на 14 вересня 2025 р. в українських ПСГ зберігалося 12,055 млрд куб. м природного газу, в той час як 14 вересня 2024 р. у сховищах було 12,05 млрд куб. м, на 0,05% або майже 5 млн куб м менше", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку сезону закачування до ПСГ надійшло майже 6,68 млрд кубометрів газу, в 1,67 раза більше, ніж торік. У вересні обсяги закачування газу становлять 53,9 млн кубометрів на добу, що у 2,3 раза більше порівняно із минулорічною закачкою. Середньодобовий обсяг імпорту цього місяця - 23,6 млн кубометрів.
Джерело: Укрінформ