Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством цифрової трансформації презентували новий сервіс, який дає змогу громадянам замовляти паперові витяги про несудимість онлайн. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі. Це значно спрощує процес отримання документа, необхідного для працевлаштування, оформлення візи або участі в тендерах.

«Ми прагнемо зробити державні послуги максимально зручними та доступними для громадян. Тепер, замість того, щоб витрачати час на відвідування офісу МВС, ви можете отримати необхідний документ в кілька кліків», — зазначив Ігор Клименко.

Замовити витяг онлайн можна за наступним алгоритмом:

Авторизуватися у застосунку «Дія» або на порталі «Єдиного вікна для громадян».

Перейти до розділу «Довідки та витяги» та обрати «Витяг про несудимість».

Заповнити електронну форму, вказавши необхідні дані.

Обрати тип витягу: «паперовий» або «електронний».

Визначити зручний спосіб отримання: через Укрпошту, кур’єрською доставкою або забрати особисто в офісі МВС.

У «Єдиному вікні для громадян» на сайті МВС замовити витяг про несудимість можна як з проставленням апостилю, так і без. Термін виготовлення витягу становить до 30 днів. Якщо потрібен апостиль, додатково потрібно до 5 днів очікування. Весь процес можна відстежувати онлайн.

«Це одна з найпопулярніших послуг МВС: лише цього року українці вже замовили понад 44 тисячі паперових витягів, з яких більше 33,5 — з апостилем», — додав Ігор Клименко.

МВС за підтримки Мінцифри продовжує цифровізовувати сервіси, щоб кожна послуга була максимально простою й доступною. Цей крок є частиною стратегії цифровізації державних послуг в Україні, спрямованої на спрощення та прискорення взаємодії громадян з державними органами.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ