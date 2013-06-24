Прем’єр-міністр Юлія Свириденко в Миколаєві оглянула новий магістральний водогін, який вже невдовзі забезпечить місто прісною водою.

2024 року з державного бюджету було спрямовано 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг.

«Проєкт вдалося здешевити з початкової вартості до 6,5 мільярда гривень завдяки Агентству відновлення. Зекономлені кошти спрямовуємо на будівництво водогонів в інших регіонах», — наголосила Прем’єр-міністр.

Будівельні роботи розпочалися в січні 2025 року, а в серпні водогін пройшов тестування. Воду вже подають у резервуари водоканалу, і протягом двох тижнів прісна вода повністю замінить солону в системах міста.

Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств та 50 тисяч кубометрів для зрошення сільськогосподарських угідь.

Труби та насоси розміщено під землею, добудовують укриття для працівників, встановлено пульти для дистанційного управління, резервне живлення та систему захисту від атак. Будівництво вже на завершальному етапі.

«Наша мета — безперебійне водопостачання у всіх українських громадах. Для масштабування цієї роботи на засіданні уряду затвердили перелік об’єктів з нового будівництва, реконструкції, капремонту систем та переоснащення споруд та мереж водопостачання у Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській та Полтавській областях», — наголосила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.