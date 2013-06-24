Серед головних напрямів роботи Мінрозвитку, на які передбачено кошти 2026 року, передусім йдеться про житлову підтримку людей, які постраждали через війну, відновлення і розвиток критичної та соціальної інфраструктури та публічні інвестиційні проєкти.

Бюджет на 2026 рік передбачає видатки на програми житлових компенсацій, житлову допомогу для ВПО, а також програми пільгових іпотечних кредитів для ВПО та ветеранів російсько-української війни: у межах програми «єВідновлення» — 6,7 млрд грн на компенсації за знищене та пошкоджене житло; майже 14 млрд грн — на програму житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Також передбачено 154 млн грн на програми пільгових іпотечних кредитів для ВПО та ветеранів.

Важливо, що фінансування програми «єВідновлення» переважно забезпечують міжнародні партнери. На наступний рік уже досягнуто попередніх домовленостей із Банком розвитку Ради Європи (ці кошти не відображено в держбюджеті): на програму компенсацій за знищене житло в межах «єВідновлення» — 200 млн євро; на програму житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій (новий компонент «єВідновлення») — 120 млн євро; на програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб — 50 млн євро.

Тривають переговори зі Світовим банком для надання компенсацій за пошкоджене житло в межах «єВідновлення» в обсязі 225 млн євро.

Для відновлення та модернізації муніципальної інфраструктури держбюджет передбачає 8,2 млрд грн, з яких, зокрема: на водопостачання та водовідведення — 1,14 млрд грн; на розвиток муніципальної інфраструктури — 1,38 млрд грн; на проєкти з відновлення та модернізації муніципальної інфраструктури у регіонах — 5,6 млрд грн. Зокрема йдеться про субвенції місцевим бюджетам на програми відновлення. Ці ресурси дадуть громадам змогу відновити соціальну інфраструктуру та поліпшити умови життя ВПО і місцевих жителів:

2,7 млрд грн — на надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєкти в межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України; 1,7 млрд грн — на надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на проєкти в межах Програми з відновлення України та Програми відновлення України III; 1,15 млрд грн — на надання субвенцій Харківській та Дніпровській міським територіальним громадам.

Додатково 2 млрд грн передбачено на Державний фонд регіонального розвитку (на 1 млрд більше порівняно з 2025 роком). ДФРР — це фонд, з якого держава надає кошти для розвитку регіонів. Гроші йдуть на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіонів (територіальних громад).

На реалізацію окремих публічних інвестиційних проєктів у секторах Мінрозвитку (житло, транспорт і муніципальна інфраструктура та послуги) передбачено 13,7 млрд грн. Ідеться зокрема про співфінансування з державного бюджету (інша частина — за рахунок європейської грантової програми CEF) будівництва євроколії Мостиська — Скнилів.

Держбюджет також передбачає фінансування безперебійної логістики в галузях залізничного, морського та автотранспорту, а саме на проєкти з відновлення та розвитку залізничного сполучення — 12,2 млрд грн, (5,8 млрд грн на придбання пасажирських вагонів). Це продовження реалізації програми оновлення парку пасажирських вагонів, започаткованої Президентом України 2020 року. 2026-го заплановано здійснити оплату на загальну суму 5,8 млрд грн, зокрема: 1,4 млрд грн післяплати за 60 вагонів за договором 2025 року та попередню оплату 4,3 млрд грн за нове замовлення, заплановане на 2026 рік.

На енергоефективність та енергозбереження передбачено 2,75 млрд грн. З них 2,12 млрд грн — на підвищення енергоефективності громадських будівель, 0,63 млрд грн — на поповнення статутного капіталу Фонду енергоефективності. Фонд підтримує об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) під час впровадження енергоефективних заходів та заходів з відновлення будинків і надає гранти на реалізацію технічних рішень з термомодернізації будівель. 2026 року в межах програми заплановано здійснити підтримку 365 проєктів з термомодернізації багатоквартирних житлових будівель, відновити 650 житлових будівель.

На виплати рідним полонених та звільненим з полону військовим передбачено 1,2 млрд грн. Люди, які повернулися з полону, мають право на одноразову державну допомогу обсягом 100 тис. грн після звільнення та на щорічну допомогу такого самого обсягу за кожен рік перебування в полоні. Право на отримання щорічної допомоги поширюється на членів сім’ї.

Міністерство розвитку громад та територій