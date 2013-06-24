Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон «Про основні засади житлової політики» (законопроєкт №12377). Це забезпечить виконання індикатора 7.8 Плану України в межах інструменту Ukraine Facility (компонент 1, реформа 7 «Забезпечення доступу до житла для осіб, які його потребують»), запланованого на IV квартал 2025 року.

Ухвалення закону закладає основу для комплексної реформи житлової політики та означає остаточний перехід України до сучасних європейських підходів, орієнтованих на потреби людини, прозорі правила та довгостроковий розвиток житлового сектору.

«Ухвалення цього закону — це системна відповідь на багаторічні проблеми житлової політики. Він створює прозорі та передбачувані правила для розвитку житлового сектору, відкриває можливості для залучення інвестицій і формування фондів соціального житла. Завдяки спільній роботі уряду, парламенту та експертів нам вдалося знайти збалансовані рішення, які враховують європейські підходи і реалії української економіки. Дякуємо народним депутатам за підтримку цього законопроєкту», — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.

Закон скасовує застарілі Житловий кодекс Української РСР і Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» та формує сучасну нормативну рамку реалізації права людини на житло, що передбачає: доступність житла для найбільш вразливих категорій громадян як основний принцип у забезпеченні житлом; створення різноманітних механізмів підтримки для громадян з різною фінансовою спроможністю та чіткі критерії доступу до них; врегулювання правових засад оренди комунального житла, зокрема з правом викупу; створення прозорих рамок для моніторингу з боку громадськості, громадянського суспільства та міжнародної спільноти; розвиток інвестицій і механізмів публічно-приватного партнерства у житловій галузі;

цифровізацію процесів та прозорі інструменти обліку житлових потреб і доступу громадян до державних житлових програм.

Закон «Про основні засади житлової політики» створює передбачуване середовище для інвестицій у житловий сектор, сприяє реалізації конституційного права громадян на житло та забезпечує виконання міжнародних зобов’язань України.

Ukraine Facility — це програма Європейського Союзу загальним обсягом €50 млрд, спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, модернізацію, відбудову та прискорення європейської інтеграції України у 2024—2027 роках. Фінансування надають траншами після підтвердження виконання Україною узгоджених структурних індикаторів.

Торік Україна отримала фінансування в межах Ukraine Facility на загальну суму €10,7 млрд, що стало можливим завдяки системному виконанню заходів, передбачених Планом України, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.