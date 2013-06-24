Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд спільно з Президентом визначив головні напрями та компоненти нового пакета зимової підтримки для громадян.
Чинні програми: фіксовані ціни на енергоносії для населення; житлові субсидії; підтримка ОСББ для підвищення енергоефективності та допомога на закупівлю генераторів; мораторій на відключення у прифронтових районах; виплати ВПО на придбання дров.
До впровадження готують нові програми підтримки: одноразова виплата для всіх громадян України на зимовий період — програма, знайома українцям із минулої зими; нова грошова допомога для тих, хто найбільше постраждав від війни або перебуває у складних життєвих обставинах — зокрема для внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили роботу, та малозабезпечених сімей; програма безкоштовних поїздок по Україні від Укрзалізниці — 3000 кілометрів для кожного громадянина; комплексна перевірка здоров’я віком 40+, яку можна буде пройти взимку в медичних закладах.
Докладно про всі компоненти пакета зимової підтримки уряд повідомить найближчим часом, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Програма безкоштовних трьох тисяч кілометрів від Укрзалізниці у межах анонсованого Президентом Володимиром Зеленським пакета допомоги «Зимова підтримка» стимулюватиме подорожі в непікові періоди. Як передає Укрінформ, про це АТ «Укрзалізниця» заявило у Фейсбуці.
«УЗ долучається до «Зимової підтримки», яку анонсував Президент. Обійняти найближчих — найважливіше у цю непросту зиму. І ми дуже хочемо, щоб близькі могли обійняти захисників, щоб дітлахи з прифронтових громад могли трохи перепочити в таборах чи з родинами і щоб це було доступно кожному», — зазначили в Укрзалізниці.
У компанії пообіцяли згодом повідомити подробиці.
«Утім, розповідаємо відразу, чому саме 3000 км: це дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні! Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший! І ще: знаємо, що в піковий період непросто зловити квитки. Тож програма УЗ-3000 якраз і допоможе розвантажити пік — вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди», — наголосили в Укрзалізниці.