Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд спільно з Президентом визначив головні напрями та компоненти нового пакета зимової підтримки для громадян.

«Пакет міститиме як уже створені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення у прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки», — зазначила Юлія Свириденко.

Чинні програми: фіксовані ціни на енергоносії для населення; житлові субсидії; підтримка ОСББ для підвищення енергоефективності та допомога на закупівлю генераторів; мораторій на відключення у прифронтових районах; виплати ВПО на придбання дров.

До впровадження готують нові програми підтримки: одноразова виплата для всіх громадян України на зимовий період — програма, знайома українцям із минулої зими; нова грошова допомога для тих, хто найбільше постраждав від війни або перебуває у складних життєвих обставинах — зокрема для внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили роботу, та малозабезпечених сімей; програма безкоштовних поїздок по Україні від Укрзалізниці — 3000 кілометрів для кожного громадянина; комплексна перевірка здоров’я віком 40+, яку можна буде пройти взимку в медичних закладах.

Докладно про всі компоненти пакета зимової підтримки уряд повідомить найближчим часом, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Програма безкоштовних трьох тисяч кілометрів від Укрзалізниці у межах анонсованого Президентом Володимиром Зеленським пакета допомоги «Зимова підтримка» стимулюватиме подорожі в непікові періоди. Як передає Укрінформ, про це АТ «Укрзалізниця» заявило у Фейсбуці.

«УЗ долучається до «Зимової підтримки», яку анонсував Президент. Обійняти найближчих — найважливіше у цю непросту зиму. І ми дуже хочемо, щоб близькі могли обійняти захисників, щоб дітлахи з прифронтових громад могли трохи перепочити в таборах чи з родинами і щоб це було доступно кожному», — зазначили в Укрзалізниці.

У компанії пообіцяли згодом повідомити подробиці.

«Утім, розповідаємо відразу, чому саме 3000 км: це дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні! Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший! І ще: знаємо, що в піковий період непросто зловити квитки. Тож програма УЗ-3000 якраз і допоможе розвантажити пік — вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди», — наголосили в Укрзалізниці.