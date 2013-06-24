Програма «Зимова підтримка» продовжує допомагати українцям. Громадяни активно користуються тисячею і вже витратили 11,3 млрд грн допомоги. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Найчастіше кошти спрямовують на оплату комунальних послуг — це майже 80% витрат. Серед інших популярних категорій — продукти, ліки, а також пожертви на Сили оборони України.

Загалом 17,8 млн українців оформили й отримали 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка», з них 3,5 млн — діти. Усі виплати за цією програмою здійснено на 100%. Використати кошти можна до 30 червня 2026 року.

«Виплати обсягом 6500 гривень для вразливих категорій населення тривають. Їх уже отримали 374 367 людей, і з цієї суми громадяни витратили 1,1 мільярда гривень — переважно на одяг для дорослих і дітей, а також взуття», — повідомила Юлія Свириденко.

Паралельно діють й інші державні програми підтримки на зимовий період: цільова допомога для жителів прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб, зокрема виплати на дрова, компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця в холодний період, а також програми підтримки енергоефективності для бізнесу, приватних будинків та ОСББ, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.