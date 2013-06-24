У закладах вищої освіти розпочато навчання на нульовому курсі в межах проєкту «Зимовий вступ». На сьогодні документи про впровадження програми подали 88 закладів вищої освіти, з них 78 — під управлінням Міністерства освіти і науки. До реалізації долучилися приватні та комунальні заклади. Остаточний перелік буде опубліковано на сайті міністерства після завершення оформлення всіх установчих документів.

«Нульовий курс запроваджено, щоб надати вступникам більше часу і можливостей для підготовки до НМТ, допомогти надолужити прогалини в знаннях та визначитися зі спеціальністю й закладом вищої освіти ще до початку основної вступної кампанії. В умовах війни такий підхід покликаний зменшити навчальне навантаження й розширити можливості для здобуття вищої освіти саме в Україні насамперед для тих вступників, чий доступ до навчання був найбільш ускладнений», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, повідомляє МОН.