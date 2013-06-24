Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні бригадним генералом Бредом Ніколсоном та командувачем SAG-U та NSATU генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

«Україна та США продовжують підтримувати насичений діалог у галузі оборони. Подякував Президентові Трампу й Конгресу за надзвичайний рівень підтримки, зокрема за анонсування передачі систем Patriot та далекобійної зброї. Це важливо для захисту людей від щоденних російських обстрілів», — заявив очільник Міноборони.

Сторони обговорили стан виконання домовленостей щодо оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці у спільному виробництві безпілотників.

«Працюємо в тісній координації з нашими американськими партнерами. Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти з лідерством США», — підкреслив міністр оборони.

Денис Шмигаль провів розмови з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом та міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

«Зміцнюємо військову підтримку України від європейських партнерів. З Андрісом Спрудсом обговорили потреби Сил оборони, спільне виробництво дронів та домовленості останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони», — повідомив керівник оборонного відомства.

Денис Шмигаль висловив вдячність за внесок Латвії у зміцнення обороноздатності, зокрема передачу БпЛА для Сил оборони та нещодавнє рішення надати 42 одиниці бронетранспортерів Patria 6х6.

У розмові з Маргаритою Роблес Денис Шмигаль обговорив шляхи посилення обороноздатності України. Він подякував Іспанії за важливий внесок у підтримку нашої держави, зокрема в питанні захисту неба від російських обстрілів, повідомляє Міноборони.