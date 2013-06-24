30 травня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Відтепер організацію та проведення ІІІ (Всеукраїнського) етапу гри забезпечують:
- Український державний центр національно-патріотичного виховання;
- Національний центр «Мала академія наук України».
- До складу Організаційного комітету входять представники:
- Головного штабу гри;
- Міністерства освіти і науки України;
- Державних установ і співорганізаторів гри;
- Українського державного центру національно-патріотичного виховання;
- Національного центру «Мала академія наук України».