30 травня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер організацію та проведення ІІІ (Всеукраїнського) етапу гри забезпечують:

  • Український державний центр національно-патріотичного виховання;
  • Національний центр «Мала академія наук України».
  • До складу Організаційного комітету входять представники:
  • Головного штабу гри;
  • Міністерства освіти і науки України;
  • Державних установ і співорганізаторів гри;
  • Українського державного центру національно-патріотичного виховання;
  • Національного центру «Мала академія наук України».