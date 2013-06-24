За перші шість місяців цього року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету зовнішнє фінансування обсягом 22 мільярди доларів США. Міжнародна підтримка дала змогу в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. Усі внутрішні фінансові ресурси Мінфін продовжує спрямовувати на сектор безпеки та оборони.

Надавачі бюджетної підтримки у 2025 році: країни G7 та ЄС через механізм ERA (за рахунок доходів від заморожених активів рф) — 17,6 млрд дол. США; Європейський Союз (Ukraine Facility) — 3,8 млрд дол. США (пільгове фінансування та гранти); Міжнародний валютний фонд — 400 млн дол. США; Японія — 190 млн дол. США (пільгове фінансування); Світовий банк — 50 млн дол. США (пільгове фінансування).

Нагадаємо, що потреба у зовнішньому фінансуванні до кінця 2025 року — 39,3 млрд дол. США.

Міністерство фінансів у співпраці з країнами G7 та ЄС реалізує ініціативу Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Цей механізм обсягом до 50 мільярдів доларів США передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що погашатимуться та обслуговуватимуться за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів. 2025 року партнери спрямували вже 17,6 мільярда доларів США.

У квітні Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС в ме-жах інструменту Ukraine Facility. Транш складався з пільгового фінансування (3,1 млрд євро) та грантової підтримки (400 млн євро). 400 млн дол. США від МВФ було залучено за підсумками успішного сьомого перегляду програми Extended Fund Facility. Україна отримала 190 млн дол. США від Японії в межах спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE.

Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери спрямували до України понад 137 млрд дол. США бюджетної підтримки, повідомляє Мінфін.