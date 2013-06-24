Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Програма реалізується в межах політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За липень агровиробники подали 530 заявок на компенсацію вартості 972 одиниць агротехніки та обладнання на загальну суму понад 652 млн грн (з ПДВ). Компенсація від держави склала 135,9 млн грн.

«У липні аграрії подали заявки на часткову компенсацію вартості майже тисячі одиниць агротехніки та обладнання. В переліку покупок є продукція всіх 160 виробників-учасників програми. Програма стимулює додатковий попит для всіх підприємств: від великих заводів до ФОПів, які працюють легально та мають у своїй продукції не менше 60% української складової. Це означає нові робочі місця, вчасну сплату податків, підтримку суміжних галузей», — наголосив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Серед обладнання: борони різних типів, устаткування для ферм, комплекти для крапельного зрошення польових культур, конвеєри, сівалки, зерносушарки, машини для розкидування зерна, вакуумні напівпричепи-цистерни та багато іншого.

Загалом протягом поточного етапу програми (грудень 2024 – липень 2025) аграрії придбали 5 256 одиниць с/г техніки та обладнання на загальну суму 3,7 млрд грн (з ПДВ). Компенсація від держави склала 777,9 млн грн.

Нагадаємо, компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яке має не менше 60% української складової. Для окремих категорій – комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів – діють спеціальні умови. Перелік агротехніки та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації публікується на сайті Мінекономіки. Станом на вересень у Переліку – 13 997 технічних найменувань від 160 виробників.

На початку квітня Уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання: скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Важливо, що до програми можуть долучитися всі агровиробники, які мають реєстрацію в ДАР – від тих, хто вирощує, до тих, хто збирає чи переробляє продукцію.

У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

Як працює програма:

Агровиробники, щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк. У програмі беруть участь 34 банки.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши заявку на офіційному сайті Міністерства.

Програма діє відповідно до постанови Уряду №130 і є одним з інструментів реалізації політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку внутрішнього виробництва, локалізацію і розвиток промислового потенціалу.