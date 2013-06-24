Мінекономіки вп’яте з початку року оновило Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу додано 190 нових найменувань та 3 нові машинобудівні підприємства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це вже п'яте розширення переліку в цьому році – програма компенсації 25% вартості української агротехніки набирає обертів. Так, уперше до неї включили хлібопекарське та кондитерське обладнання. Загалом уже маємо 13 997 найменувань техніки від 160 українських підприємств. Важливо, що програма підтримує одразу два стратегічні сектори промисловості: аграрії модернізують свій технічний парк з меншими витратами, а машинобудівники отримують додаткові замовлення», – зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Серед 13 нових категорій обладнання, які вперше потрапили до переліку: печі хлібопекарські, відсадочні машини, глазурувальне та охолоджуюче обладнання, шафи розстійні.

Додатково включені нові позиції від підприємств, які вже беруть участь у програмі: конвеєри гвинтові, зерносушарки, сепаратори, транспортери та інше обладнання для агропромислового комплексу.

До переліку також увійшли 3 нові виробники:

ТОВ «ВЕГА АГРО» (Житомирська обл.);

ПП «ІМПЕКСМАШ» (м. Кропивницький);

ТОВ «КАМАК ГРУПП» (Київська обл.).

Загалом в межах програми за грудень-липень агровиробники придбали 4 284 одиниці української с/г техніки та обладнання загальною вартістю понад 3 млрд грн (з ПДВ). Держава сплатила майже 642 млн грн компенсації.

Нагадаємо, компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яке має не менше 60% української складової. Для окремих категорій – комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови. Перелік агротехніки та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації публікується на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Станом на серпень у Переліку 13 807 технічних найменувань від 157 виробників.

На початку квітня Уряд змінив правилаучасті у програмі компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання: тепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

У 2024 році за програмою компенсації 25% агровиробники придбали 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

Як працює програма:

Агровиробники, щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк. У програмі беруть участь 34 банки.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши заявкуна офіційному сайті Міністерства.

Програма діє відповідно до постанови КМУ №130 і є одним з інструментів реалізації політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку внутрішнього виробництва, локалізацію і розвиток промислового потенціалу.