Уряд посилив вимоги до включення товарів до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, який використовується у публічних закупівлях через систему Prozorro. Зміни ініційовані у відповідь на звернення українських виробників щодо посилення контролю за виконанням умов локалізації у закупівлях за державні кошти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер виробники, які хочуть продавати свою продукцію державі, для участі в тендерах мають надавати більше документів, що підтверджують наявність мінімум 25% української складової у собівартості їхньої продукції.

«Це друге оновлення механізму локалізації у публічних закупівлях після розширення переліку товарів. Ми вдосконалюємо процедуру включення продукції до цього переліку, щоб державні закупівлі не перетворювались на інструмент підтримки псевдолокалізованого імпорту. Йдеться про захист українських виробників від ситуацій, коли в Україну завозять майже готову продукцію, мінімально доопрацьовують її тут і видають за зроблену в Україні», — наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Нові вимоги до виробників:

Щоб товар був включений до переліку з підтвердженим ступенем локалізації (у 2025 році це 25%), виробник повинен подати:

копію податкового додатка 4ДФ за попередній рік (із даними про доходи, податки, військовий збір, ЄСВ);

довідку про технологічні операції, що здійснюються на виробництві;

копію протоколу випробувань зразка товару, виданого акредитованою лабораторією;

підтвердження наявності матеріально-технічної бази, обладнання та персоналу.

Крім того, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України відтепер має нові повноваження:

перевіряти повноту і достовірність інформації, наданої виробниками;

аналізувати документи, на підставі яких товари включено до переліку;

здійснювати автоматизовану перевірку заявок через веб-портал;

інформувати комісію з розгляду питань діяльності електронної системи закупівель у разі виявлення невідповідностей.

Зміни вносяться до:

Порядку функціонування електронної системи закупівель (постанова КМУ № 166 від 24 лютого 2016 року);

Порядку підтвердження ступеня локалізації товарів (постанова КМУ № 861 від 2 серпня 2022 року).

Довідково

Локалізація в публічних закупівлях — це вимога мінімальної частки української складової в собівартості товарів, які закуповуються відповідно до Закону «Про публічні закупівлі». У 2025 році — не менше 25%, у 2026 році — 30%. Надалі вимога зростатиме на 5% щороку, поки не досягне 40%. Вона забезпечує спрямування державних коштів на підтримку національного виробництва, створення робочих місць і розвиток промисловості.

Вимога локалізації є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», ініційованої Президентом України. Метою політики є стимулювання реального сектору економіки, розвиток промисловості, інвестицій та несировинного експорту.