Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити додатково 700 мільйонів гривень на програму часткової компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Рішення було прийнято на засіданні Уряду 2 липня 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Додаткові 700 мільйонів гривень допоможуть агровиробникам продовжити оновлювати парк обладнання на вигідних умовах, а також стимулюють додатковий попит на продукцію підприємств, які виробляють техніку та обладнання для агросектору. За перші шість місяців поточного етапу програми машинобудівники вже реалізували понад 3 400 одиниць вітчизняної техніки на понад 2,4 мільярда гривень. Держава за цей період вже виплатила понад 492 млн грн компенсацій. Стабільне фінансування програми дозволить підприємствам не лише збільшити виробництво, а й створити сотні нових робочих місць, вплинути на розвиток суміжних галузей. Підтримка вітчизняного машинобудування, в т.ч. аграрного, – це один зі стратегічних пріоритетів політики «Зроблено в Україні», —– зазначив заступник Міністра Андрій Телюпа.

За розрахунками Міністерства економіки, виділення додаткових 700 млн грн дозволить задовольнити до 3 тисяч заявок сільськогосподарських товаровиробників, сприятиме зростанню частки вітчизняної техніки на ринку, а також створенню 600–700 нових робочих місць.

Компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яка містить не менше 60% української складової. Для окремих категорій – комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови. Перелік агротехніки та обладнання, з підтвердженим рівнем локалізації публікується на сайті міністерства економіки. Наразі в ньому 13 807 технічних найменувань від 157 виробників.

На початку квітня Уряд змінив правила участі у програмікомпенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання: тепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

Як працює програма

Агровиробники, щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк. В програмі беруть участь 34 банки.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подав заявкуна офіційному сайті Міністерства.

Програма діє відповідно до постанови КМУ №130 і є одним з інструментів реалізації політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку внутрішнього виробництва, локалізацію і розвиток промислового потенціалу.