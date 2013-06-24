Український оператор мобільного зв’язку Київстар успішно випробував Starlink Direct to Cell — новітню технологію прямого супутникового зв’язку зі смартфоном. Уперше в Україні відбувся обмін текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник.

«Під час війни, коли ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці та зв’язку, а окремі громади ризикують опинитися в інформаційній ізоляції, така технологія — це питання не лише комфорту, а й безпеки», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Технологію Starlink Direct to cell випробували перший віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров та CEO Київстар Олександр Комаров. Перебуваючи в Житомирській області, де проходить тестування технології, вони обмінялися текстовими повідомленнями, а також коротко поспілкувалися через відеозв’язок.

Функція супутникового зв’язку через смартфон буде доступною поступово, у міру розгортання мережі. Першим етапом впровадження Starlink Direct to Cell в Україні стане можливість надсилати текстові повідомлення в мережі Київстар — її запуск заплановано на осінь 2025 року.

«Україна посідає першість серед країн Європи, які запускають технологію Direct to Cell. Це важливий крок у розвитку інфраструктури, що забезпечить доступ до зв’язку навіть там, де немає традиційних мереж. Попри всі виклики воєнного часу, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок за будь-яких обставин і місця перебування — це один з наших ключових пріоритетів. Тож цей проєкт Київстар — приклад ефективного партнерства держави, бізнесу й технологічних компаній, який відкриває шлях до майбутнього зв’язку без меж», — наголосив Михайло Федоров.

Завдяки новітній технології Starlink Direct to Cell стандартний 4G-смартфон може безпосередньо підключатися до супутників Starlink. Це дає змогу залишатися на зв’язку будь-де та за будь-яких обставин — під час походів у гори, в разі несприятливих погодних умов, надзвичайних ситуацій чи знеструмлень через обстріли критичної інфраструктури.

Щоб скористатися технологією, не потрібно додатково купувати обладнання, як для звичайного Starlink, — ані антен, ані спеціальних маршрутизаторів. Усе, що потрібно, — смартфон з підтримкою 4G та SIM-карта Київстар. На тестовому етапі послугу надаватимуть безкоштовно. Далі інженери Київстар продовжать тестувати супутниковий зв’язок по всій Україні. Вони перевірять, як працюють повідомлення та мобільні дані в реальних умовах. Це допоможе зрозуміти, які смартфони потребують оновлення і як швидко можна передавати дані через супутник.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство цифрової трансформації