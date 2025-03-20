За словами Прем’єра, відучора українці можуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями

Українці отримали змогу подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, у шести нових категоріях. Про це повідомив у середу, 19 березня, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з делегацією Реєстру збитків на чолі з її головою Робертом Спано, яка відбулася в Києві.

За словами глави уряду, йдеться про найбільш поширені напрями, зокрема: вимушене переміщення всередині країни, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, обмеження свободи (полон), примусова праця чи служба.

Денис Шмигаль зазначив, що подати заяви можна буде через застосунок «Дія».

«Закликаємо всіх українців подавати заяви до реєстру, бо кожна така заява — це крок до того, що росія не залишиться безкарною», — наголосив Прем’єр-міністр.

На зустрічі йшлося про подальші етапи у спільній роботі. Зокрема, за словами глави українського уряду, заплановано приймання заяв від юридичних осіб та державних органів, установ, підприємств, які зазнали істотних втрат.

«Ми змусимо росію заплатити за всі страждання та руйнування. Для цього уряд працює над повною конфіскацією російських заморожених активів. Маємо сильну коаліцію підтримки з понад 50 країн та організацій, які допомагають Україні на цьому шляху», — наголосив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що в цьому процесі Міжнародний реєстр збитків — перший із трьох ключових компонентів. Наступним кроком стане створення комісії з розгляду заяв, що визначатиме конкретні суми компенсації для постраждалих. Далі має запрацювати компенсаційний фонд, з якого здійснюватимуть виплати.

Роберт Спано зазначив, що розширення категорій заяв у реєстрі — підтвердження послідовності в дотриманні принципів правосуддя та відповідальності. «Кожна заява підтверджує потребу в репараціях і забезпечує, що голос постраждалих буде почуто», — наголосив голова ради реєстру. Він додав, що міжнародне право однозначне: страждання, завдані порушеннями, необхідно визнати.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ